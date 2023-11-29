«Роскосмос» заявил о затоплении несгораемых элементов «Прогресса МС-23»

В «Роскосмосе» заявили о затоплении несгораемых элементов «Прогресса МС-23» в Тихом океане.

Об этом госкорпорация сообщила в Telegram.

«Сегодня грузовой корабль «Прогресс МС-23», проработавший на МКС более полугода, был сведён с орбиты, вошёл в атмосферу и разрушился. Несгоревшие элементы конструкции корабля упали в несудоходном районе южной части Тихого океана», — отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что грузовой космический корабль «Прогресс МС-23» отстыковался от Международной космической станции.