«Роскосмос» заявил о затоплении несгораемых элементов «Прогресса МС-23»
- РИА Новости
Об этом госкорпорация сообщила в Telegram.
«Сегодня грузовой корабль «Прогресс МС-23», проработавший на МКС более полугода, был сведён с орбиты, вошёл в атмосферу и разрушился. Несгоревшие элементы конструкции корабля упали в несудоходном районе южной части Тихого океана», — отмечается в заявлении.
Ранее сообщалось, что грузовой космический корабль «Прогресс МС-23» отстыковался от Международной космической станции.