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«Роскосмос» заявил о затоплении несгораемых элементов «Прогресса МС-23»

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В «Роскосмосе» заявили о затоплении несгораемых элементов «Прогресса МС-23» в Тихом океане.
«Роскосмос» заявил о затоплении несгораемых элементов «Прогресса МС-23»
  • РИА Новости

Об этом госкорпорация сообщила в Telegram.

«Сегодня грузовой корабль «Прогресс МС-23», проработавший на МКС более полугода, был сведён с орбиты, вошёл в атмосферу и разрушился. Несгоревшие элементы конструкции корабля упали в несудоходном районе южной части Тихого океана», — отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что грузовой космический корабль «Прогресс МС-23» отстыковался от Международной космической станции.

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