«Прогресс МС-23» покинул МКС

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-23» отстыковался от Международной космической станции (МКС).

Об этом сообщает «Роскосмос» в Telegram.

«Прогресс МС-23» отчалил от МКС! Корабль работал на станции полгода — с мая. Он доставил на орбиту 2,5 т грузов. Сегодня в 10:55 мск корабль отстыковался от модуля «Поиск» российского сегмента», — говорится в заявлении

Ожидается, что в 14:02 мск корабль войдёт в атмосферу и разрушится, а его останки упадут в Тихий океан.

Ранее сообщалось, что российский корабль «Прогресс МС-24» увёл Международную космическую станцию (МКС) от столкновения с космическим мусором.