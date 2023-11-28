Министр науки Фальков: Конгресс молодых учёных в Сочи повышает престиж научной работы
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«Это событие традиционно выступает площадкой подведения итогов уходящего года и определения приоритетных задач на следующий», — пояснил министр.
Фальков отметил, что количество участников мероприятия растёт: если в прошлом году их было около 4 тыс., то в 2023 году — уже более 5 тыс.
«Такой масштабный, всесторонний интерес повышает престиж научной работы и укрепляет статус молодого учёного», — добавил Фальков.
Напомним, ежегодный Конгресс молодых учёных — одно из центральных мероприятий в рамках объявленного весной 2022 года Десятилетия науки и технологий. В этом году конгресс проходит в третий раз, его основная тема — «Пространство возможностей и развития».