Израиль начал подготовку к освобождению 42 палестинцев в рамках сделки с ХАМАС
- AFP
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Об этом сообщает Ynet.
В материале сказано, что освобождение произойдёт, когда в Израиль прибудет вторая группа израильских заложников из сектора Газа, которых также должны освободить в рамках договорённостей 25 ноября.
Ранее газета The Times of Israel сообщила, что ХАМАС передал Израилю список второй группы захваченных 7 октября заложников, которые должны быть освобождены в субботу, 25 ноября.