Израиль начал подготовку к освобождению 42 палестинцев в рамках сделки с ХАМАС

Управление тюрем Израиля получило список из 42 палестинских заключённых, которых планируется освободить 25 ноября в рамках сделки с движением ХАМАС.

Об этом сообщает Ynet.

В материале сказано, что освобождение произойдёт, когда в Израиль прибудет вторая группа израильских заложников из сектора Газа, которых также должны освободить в рамках договорённостей 25 ноября.

Ранее газета The Times of Israel сообщила, что ХАМАС передал Израилю список второй группы захваченных 7 октября заложников, которые должны быть освобождены в субботу, 25 ноября.