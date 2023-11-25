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Израиль начал подготовку к освобождению 42 палестинцев в рамках сделки с ХАМАС

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Управление тюрем Израиля получило список из 42 палестинских заключённых, которых планируется освободить 25 ноября в рамках сделки с движением ХАМАС.
Израиль начал подготовку к освобождению 42 палестинцев в рамках сделки с ХАМАС
  • AFP
  • © Daphné LEMELIN

Об этом сообщает Ynet.

В материале сказано, что освобождение произойдёт, когда в Израиль прибудет вторая группа израильских заложников из сектора Газа, которых также должны освободить в рамках договорённостей 25 ноября.

Ранее газета The Times of Israel сообщила, что ХАМАС передал Израилю список второй группы захваченных 7 октября заложников, которые должны быть освобождены в субботу, 25 ноября.

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