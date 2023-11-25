ЦТАК: спутник КНДР сделал снимки авианосца США в Пусане и военных баз на Гавайях

Разведывательный спутник КНДР «Маллигён-1» сделал снимки американского атомного авианосца «Карл Винсон» в южнокорейском городе Пусане и военных баз на Гавайях.

Об этом информирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как уточняет ТАСС со ссылкой на агентство, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в субботу, 25 ноября, посетил космический центр, где ему показали фото «важных целевых районов на территории противников».

Кроме того, спутник пролетел над Гавайскими островами и заснял военные базы США.

21 ноября КНДР заявила об успешном выведении на орбиту своего разведывательного спутника «Маллигён-1».

Пхеньян собирается запустить ещё несколько аппаратов в ближайшем будущем.