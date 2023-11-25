RT в Telegram
Подпишись

ЦТАК: спутник КНДР сделал снимки авианосца США в Пусане и военных баз на Гавайях

Короткая ссылка
Разведывательный спутник КНДР «Маллигён-1» сделал снимки американского атомного авианосца «Карл Винсон» в южнокорейском городе Пусане и военных баз на Гавайях.

Об этом информирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как уточняет ТАСС со ссылкой на агентство, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в субботу, 25 ноября, посетил космический центр, где ему показали фото «важных целевых районов на территории противников».

Кроме того, спутник пролетел над Гавайскими островами и заснял военные базы США.

21 ноября КНДР заявила об успешном выведении на орбиту своего разведывательного спутника «Маллигён-1».

Пхеньян собирается запустить ещё несколько аппаратов в ближайшем будущем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить