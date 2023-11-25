ЦТАК: спутник КНДР сделал снимки авианосца США в Пусане и военных баз на Гавайях
Об этом информирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Как уточняет ТАСС со ссылкой на агентство, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в субботу, 25 ноября, посетил космический центр, где ему показали фото «важных целевых районов на территории противников».
Кроме того, спутник пролетел над Гавайскими островами и заснял военные базы США.
21 ноября КНДР заявила об успешном выведении на орбиту своего разведывательного спутника «Маллигён-1».
Пхеньян собирается запустить ещё несколько аппаратов в ближайшем будущем.