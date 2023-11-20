В «Роскосмосе» сообщили, что датчики позволят РОС постоянно мониторить Землю
- Gettyimages.ru
- © 1xpert
Выступая на конференции «Наука на МКС», Борисов заявил, что эти датчики будут работать в различных диапазонах, включая диапазон инфракрасного излучения, а также рентгеновский, передаёт РИА Новости.
«Это будет такая летающая лаборатория, которая может постоянно осуществлять мониторинг поверхности Земли и территории России», — объяснил он.
Ранее «Роскосмос» опубликовал снимок, демонстрирующий макет РОС и коммерческого модуля, презентация которого состоялась на Dubai Airshow.