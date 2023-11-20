В «Роскосмосе» сообщили, что датчики позволят РОС постоянно мониторить Землю

Оптические датчики, которыми планируют оснастить будущую Российскую орбитальную станцию (РОС), позволят ей вести круглосуточный мониторинг поверхности Земли. Об этом рассказал гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов.

Выступая на конференции «Наука на МКС», Борисов заявил, что эти датчики будут работать в различных диапазонах, включая диапазон инфракрасного излучения, а также рентгеновский, передаёт РИА Новости.

«Это будет такая летающая лаборатория, которая может постоянно осуществлять мониторинг поверхности Земли и территории России», — объяснил он.

Ранее «Роскосмос» опубликовал снимок, демонстрирующий макет РОС и коммерческого модуля, презентация которого состоялась на Dubai Airshow.