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В «Роскосмосе» сообщили, что датчики позволят РОС постоянно мониторить Землю

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Оптические датчики, которыми планируют оснастить будущую Российскую орбитальную станцию (РОС), позволят ей вести круглосуточный мониторинг поверхности Земли. Об этом рассказал гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов.
В «Роскосмосе» сообщили, что датчики позволят РОС постоянно мониторить Землю
  • Gettyimages.ru
  • © 1xpert

Выступая на конференции «Наука на МКС», Борисов заявил, что эти датчики будут работать в различных диапазонах, включая диапазон инфракрасного излучения, а также рентгеновский, передаёт РИА Новости.

«Это будет такая летающая лаборатория, которая может постоянно осуществлять мониторинг поверхности Земли и территории России», — объяснил он.

Ранее «Роскосмос» опубликовал снимок, демонстрирующий макет РОС и коммерческого модуля, презентация которого состоялась на Dubai Airshow.

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