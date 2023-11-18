Второй запуск ракеты Starship завершился неудачей
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По словам одного из специалистов компании, была потеряна вторая ступень ракеты.
«Мы полагаем, что во второй ступени сработала автоматическая система прекращения полёта», — цитирует его ТАСС.
18 ноября компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Starship с космодрома в американском штате Техас.
В апреле сообщалось, что полёт крупнейшей в мире ракеты Starship, запущенной с космодрома SpaceX в Техасе, завершился нештатной ситуацией.
Так, Starship подверглась «быстрому незапланированному демонтажу» перед разделением ступеней во время испытательного пуска.