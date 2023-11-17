Guardian: SpaceX второй раз попробует запустить сверхтяжёлую ракету Starship
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Об этом пишет The Guardian.
Как сказано в материале, 120-метровая ракетная система Starship является самой мощной в мире.
Уточняется, что запуск состоится 18 ноября из Техаса.
При этом отмечается, что плохие погодные условия или технические проблемы могут задержать полёт.
В апреле сообщалось, что полёт крупнейшей в мире ракеты Starship, запущенной с космодрома SpaceX в Техасе, завершился нештатной ситуацией.
Так, Starship подверглась «быстрому незапланированному демонтажу» перед разделением ступеней во время испытательного пуска.