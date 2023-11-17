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Guardian: SpaceX второй раз попробует запустить сверхтяжёлую ракету Starship

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SpaceX второй раз предпримет попытку запуска сверхтяжёлой ракеты Starship.
Guardian: SpaceX второй раз попробует запустить сверхтяжёлую ракету Starship
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет The Guardian.

Как сказано в материале, 120-метровая ракетная система Starship является самой мощной в мире.

Уточняется, что запуск состоится 18 ноября из Техаса.

При этом отмечается, что плохие погодные условия или технические проблемы могут задержать полёт.

В апреле сообщалось, что полёт крупнейшей в мире ракеты Starship, запущенной с космодрома SpaceX в Техасе, завершился нештатной ситуацией.

Так, Starship подверглась «быстрому незапланированному демонтажу» перед разделением ступеней во время испытательного пуска.

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