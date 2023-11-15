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Жители Москвы и Самары смогут увидеть метеорный поток Леониды 17—18 ноября

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В Москве и Самаре жители смогут наблюдать метеорный поток Леониды 17—18 ноября 2023 года.
Жители Москвы и Самары смогут увидеть метеорный поток Леониды 17—18 ноября
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на сервис «Яндекс.Погода».

Отмечается, что при ясном небе можно заметить 15—20 метеоров в час. Наблюдать за потоком лучше всего за городом в необлачную погоду, вдали от источников яркого света.

Также поток Леониды в эти дни можно будет увидеть в Краснодаре и Набережных Челнах.

Ранее заместитель директора Института прикладной геофизики Вадим Коломин рассказал подробности о работе по наблюдению за солнечной активностью.

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