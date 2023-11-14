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Геофизик Коломин рассказал об особенностях наблюдения за солнечной активностью

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Заместитель директора Института прикладной геофизики Вадим Коломин рассказал подробности о работе по наблюдению за солнечной активностью.
Геофизик Коломин рассказал об особенностях наблюдения за солнечной активностью
  • Gettyimages.ru
  • © Pitris

«Человечество наблюдает за солнечной активностью 260 лет. Сегодня идёт 25-й цикл солнечной активности. Один цикл — это 11 лет, сначала он увеличивается, затем уменьшается», — заявил эксперт в беседе с НСН.

По его словам, вспышка любой интенсивности может произойти в любой момент, и это можно только фиксировать.

«Предсказать что-либо заранее невозможно, масса косвенных признаков достоверности не добавляет. Можно зафиксировать солнечный всплеск, интенсивность солнечного ветра, определить, какие заряженные частицы идут (электроны, протоны), модели показывают, когда они подойдут к Земле», — пояснил Коломин.

Как добавил эксперт, самые быстрые протоны и радиационные всплески приходят за восемь минут, то есть со скоростью солнечного света, а магнитная буря идёт заметно дольше, до двух суток.

«В этом случае у нас есть определённый временной зазор, чтобы зафиксировать, спрогнозировать и подготовиться на Земле к встрече с этими геомагнитными возмущениями», — заключил Коломин.

Ранее директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Пушкова РАН (ИЗМИРАН) Владимир Кузнецов в беседе с RT рассказал, что могло стать причиной красного свечения, наблюдавшегося в некоторых регионах России в ночь с 5 на 6 ноября.

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