Скончалась космонавт Валентина Пономарёва, которая была дублёром Терешковой

Космонавт Валентина Пономарёва, которая была дублёром первой женщины-космонавта Валентины Терешковой, умерла в возрасте 90 лет.

Об этом говорится в сообщении на сайте «Роскосмоса».

По данным госкорпорации, Пономарёва умерла 8 ноября.

Она была зачислена в отряд космонавтов в 1962 году. В 1963-м она проходила подготовку по программе первого женского полёта в космос на корабле «Восток-6» в группе вместе с Валентиной Терешковой, Ириной Соловьёвой, а также Жанной Ёркиной.

В июне того же года она была вторым дублёром пилота космического корабля «Восток-6» Терешковой.

Летом 2023 года российский президент Владимир Путин встретился с первой женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой по случаю годовщины её полёта в космос и лично вручил ей орден Гагарина.