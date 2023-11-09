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Разработана стратегия восстановления экосистемы на месте заброшенных торфяников

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Учёные БФУ имени Канта разработали стратегию восстановления нарушенной экосистемы на месте заброшенных торфяников.
Разработана стратегия восстановления экосистемы на месте заброшенных торфяников
  • Gettyimages.ru

Результаты опубликованы в журнале Land.

Отмечается, что экологическая реабилитация болот может привести к снижению выброса парниковых газов и будет способствовать сохранению редких видов растений и животных. 

Ранее учёные из Пермского научно-образовательного центра «Рациональное недропользование» изобрели технологию очистки, которая поможет превратить воду из Кизеловского угольного бассейна в питьевую.

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