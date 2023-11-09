Разработана стратегия восстановления экосистемы на месте заброшенных торфяников

Учёные БФУ имени Канта разработали стратегию восстановления нарушенной экосистемы на месте заброшенных торфяников.

Результаты опубликованы в журнале Land.

Отмечается, что экологическая реабилитация болот может привести к снижению выброса парниковых газов и будет способствовать сохранению редких видов растений и животных.

Ранее учёные из Пермского научно-образовательного центра «Рациональное недропользование» изобрели технологию очистки, которая поможет превратить воду из Кизеловского угольного бассейна в питьевую.