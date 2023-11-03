RT в Telegram
Подпишись

Жители Башкирии увидят Юпитер невооружённым взглядом 3 ноября

Короткая ссылка
В пятницу, 3 ноября 2023 года, жители Башкирии смогут наблюдать Юпитер на ночном небе невооружённым взглядом.

Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на Уфимский планетарий.

Сразу после заката Солнца, в 17:36 по местному времени, Юпитер взойдёт над восточным горизонтом. После Луны и Венеры это будет третье по яркости небесное тело. С полуночи планету можно будет наблюдать над южным горизонтом, а под утро — на западе.

Кроме того, как рассказали в планетарии, Юпитер будет виден на ясном ночном небе до конца этого года.

Ранее сообщалось, что жители Татарстана увидят Юпитер и метеорный поток Тауриды в начале ноября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить