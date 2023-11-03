Жители Башкирии увидят Юпитер невооружённым взглядом 3 ноября
Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на Уфимский планетарий.
Сразу после заката Солнца, в 17:36 по местному времени, Юпитер взойдёт над восточным горизонтом. После Луны и Венеры это будет третье по яркости небесное тело. С полуночи планету можно будет наблюдать над южным горизонтом, а под утро — на западе.
Кроме того, как рассказали в планетарии, Юпитер будет виден на ясном ночном небе до конца этого года.
Ранее сообщалось, что жители Татарстана увидят Юпитер и метеорный поток Тауриды в начале ноября.