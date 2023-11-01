Жители Татарстана увидят Юпитер и метеорный поток Тауриды в начале ноября
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Об этом сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на пресс-службу вуза.
Как сказал специалист, Юпитер 3—4 ноября будет виден невооружённым взглядом на ночном небосклоне как очень яркая звезда.
Пик метеорного потока Тауриды придётся на 4—5 ноября.
Наблюдение лучше проводить с 23:00 до 03:00.
Ранее заведующий учебно-научной лабораторией теоретической и прикладной нанотехнологии Государственного университета просвещения кандидат физико-математических наук Александр Курилов рассказал о происхождении термина «голубая Луна».