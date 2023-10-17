Российские учёные разработали инновационный сплав для костных имплантов

Специалисты НИТУ МИСИС создали инновационный сплав для растворимых костных имплантов с перспективой применения в травматологии, ортопедии и челюстно-лицевой хирургии.

Использование биоразлагаемых имплантов помогает избежать повторной операции по изъятию инородного тела из организма, сообщили в НИТУ МИСИС «Газете.Ru».

Там пояснили, что при разработке биодеградируемых сплавов важной задачей является правильный подбор скорости их растворения, чтобы имплант выдерживал значительную нагрузку, пока костная ткань не восстановится.

«Поэтому в ходе исследований мы детально изучаем как механическое, так и коррозионно-электрохимическое поведение наших материалов», — прокомментировала соавтор патента, ведущий научный сотрудник центра наноматериалов и нанотехнологий Университета МИСИС Юлия Жукова.

Новый сплав с памятью формы создан на основе системы железо-марганец-кремний (Fe-Mn-Si), он также обладает высокой биомеханической совместимостью с костной тканью.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что участники Московского инновационного кластера (МИК) получили около 16 тыс. патентов на свои изобретения в 2022 году. А с начала текущего года число патентов уже выросло на 23,8% и превысило 19,8 тыс.