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МИД России: квазигражданские спутники Запада могут стать законной целью

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Квазигражданские спутники западных стран в космосе, которые используются в конфликтах, могут стать законной целью в качестве ответного удара, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.
МИД России: квазигражданские спутники Запада могут стать законной целью
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

Он подчеркнул, что из-за действий Запада рискам подвергается устойчивость космической деятельности, а также многие социально-экономические процессы на Земле, от которых зависит благополучие населения в развивающихся странах.

Как пишет РИА Новости, Ермаков добавил, что такое провокационное использование гражданских спутников вызывает вопросы в связи с Договором о космосе 1967 года, который предусматривает только мирное использование космоса, и требует серьёзного осуждения на мировой арене.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что беспилотники ВСУ, атаковавшие объекты на территории России, не смогли бы атаковать Россию без данных со спутников Запада.

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