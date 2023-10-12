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«Роскосмос» и Каракас обсуждают подготовку венесуэльского космонавта

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Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов обсудил с вице-президентом Венесуэлы Дельси Родригес подготовку и отправку на орбиту представителя республики.
«Роскосмос» и Каракас обсуждают подготовку венесуэльского космонавта
  • РИА Новости
  • © Игорь Руссак

Эту тему они затронули во время переговоров в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина.

«Мы обсуждали вопрос подготовки и запуска венесуэльского космонавта. Не очень много стран в мире вступают в клуб, позволяющий сказать, что они работают в области пилотируемой космонавтики. Венесуэла изъявила желание вступить в этот клуб», — сказал Борисов журналистам, его цитирует ТАСС.

Как стало известно ранее, «Роскосмос» предложил коллегам из Бразилии, Турции и ЮАР принять участие в работе Российской орбитальной станции. Делегации этих стран выразили интерес.

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