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Комиссия «Энергии» выясняет причины утечки теплоносителя на МКС

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Комиссия ракетно-космической корпорации «Энергия» выясняет причины разгерметизации внешнего контура радиатора модуля МКС «Наука».
Комиссия «Энергии» выясняет причины утечки теплоносителя на МКС
  • Gettyimages.ru
  • © dima_zel

Об этом рассказал исполнительный директор по пилотируемым космическим программам «Роскосмоса» Сергей Крикалёв.

«Сейчас работает комиссия «Энергии», промышленности, которая создавала этот радиатор», — сообщил он.

Угрозы станции и экипажу нет, подчеркнул Крикалёв. Космонавты во время выхода в открытый космос сделают более детальные фотографии места повреждения.

«Скорее всего, будет дана рекомендация по отсечению этой негерметичной части дополнительного радиатора от общей системы, для того чтобы в случае необходимости иметь возможность восстановить работоспособность сначала дублирующей системы штатного контура, а потом, посмотрим, может быть, восстановим эту и вот эту половинку радиатора, если в этом будет необходимость», — добавил он.

9 октября стало известно, что на модуле «Наука» российского сегмента Международной космической станции произошла утечка теплоносителя из внешнего контура радиатора.

Основной контур терморегулирования работает в штатном режиме и обеспечивает комфортные условия в жилой зоне, экипажу и станции ничего не угрожает.

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