Комиссия «Энергии» выясняет причины утечки теплоносителя на МКС

Комиссия ракетно-космической корпорации «Энергия» выясняет причины разгерметизации внешнего контура радиатора модуля МКС «Наука».

Об этом рассказал исполнительный директор по пилотируемым космическим программам «Роскосмоса» Сергей Крикалёв.

«Сейчас работает комиссия «Энергии», промышленности, которая создавала этот радиатор», — сообщил он.

Угрозы станции и экипажу нет, подчеркнул Крикалёв. Космонавты во время выхода в открытый космос сделают более детальные фотографии места повреждения.

«Скорее всего, будет дана рекомендация по отсечению этой негерметичной части дополнительного радиатора от общей системы, для того чтобы в случае необходимости иметь возможность восстановить работоспособность сначала дублирующей системы штатного контура, а потом, посмотрим, может быть, восстановим эту и вот эту половинку радиатора, если в этом будет необходимость», — добавил он.

9 октября стало известно, что на модуле «Наука» российского сегмента Международной космической станции произошла утечка теплоносителя из внешнего контура радиатора.

Основной контур терморегулирования работает в штатном режиме и обеспечивает комфортные условия в жилой зоне, экипажу и станции ничего не угрожает.