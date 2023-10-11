Комиссия «Энергии» выясняет причины утечки теплоносителя на МКС
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Об этом рассказал исполнительный директор по пилотируемым космическим программам «Роскосмоса» Сергей Крикалёв.
«Сейчас работает комиссия «Энергии», промышленности, которая создавала этот радиатор», — сообщил он.
Угрозы станции и экипажу нет, подчеркнул Крикалёв. Космонавты во время выхода в открытый космос сделают более детальные фотографии места повреждения.
«Скорее всего, будет дана рекомендация по отсечению этой негерметичной части дополнительного радиатора от общей системы, для того чтобы в случае необходимости иметь возможность восстановить работоспособность сначала дублирующей системы штатного контура, а потом, посмотрим, может быть, восстановим эту и вот эту половинку радиатора, если в этом будет необходимость», — добавил он.
9 октября стало известно, что на модуле «Наука» российского сегмента Международной космической станции произошла утечка теплоносителя из внешнего контура радиатора.
Основной контур терморегулирования работает в штатном режиме и обеспечивает комфортные условия в жилой зоне, экипажу и станции ничего не угрожает.