На модуле «Наука» российского сегмента МКС произошла утечка теплоносителя
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Как уточняет госкорпорация, произошла утечка теплоносителя из резервного контура радиатора, который был доставлен на станцию в 2012 году.
«Продолжается работа главной оперативной группы управления по анализу текущей ситуации», — сказано в сообщении.
15 сентября корабль «Союз МС-24» с космонавтами Олегом Кононенко, Николаем Чубом и американским астронавтом Лорал Эшли О’Хара пристыковался к Международной космической станции.