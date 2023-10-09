На модуле «Наука» российского сегмента МКС произошла утечка теплоносителя

На модуле «Наука» российского сегмента Международной космической станции произошла утечка теплоносителя из внешнего контура радиатора, сообщает «Роскосмос». Основной контур терморегулирования работает в штатном режиме и обеспечивает комфортные условия в жилой зоне, экипажу и станции ничего не угрожает.

Как уточняет госкорпорация, произошла утечка теплоносителя из резервного контура радиатора, который был доставлен на станцию в 2012 году.

«Продолжается работа главной оперативной группы управления по анализу текущей ситуации», — сказано в сообщении.

15 сентября корабль «Союз МС-24» с космонавтами Олегом Кононенко, Николаем Чубом и американским астронавтом Лорал Эшли О’Хара пристыковался к Международной космической станции.