«Роскосмос» сообщил об успешной стыковке корабля «Союз МС-24» к МКС
Корабль «Союз МС-24» с космонавтами Олегом Кононенко, Николаем Чубом и американским астронавтом Лорал Эшли О’Хара пристыковался к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщили в «Роскосмосе».
- © РИА Новости / Евгений Филиппов
«Есть успешная стыковка!» — говорится в заявлении.
Отмечается, что корабль пристыковался к модулю «Рассвет» российского сегмента МКС в 21:53 мск.
Ракета стартовала с космодрома Байконур в 18:44 мск.
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