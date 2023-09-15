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«Роскосмос» сообщил об успешной стыковке корабля «Союз МС-24» к МКС

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Корабль «Союз МС-24» с космонавтами Олегом Кононенко, Николаем Чубом и американским астронавтом Лорал Эшли О’Хара пристыковался к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщили в «Роскосмосе».
«Роскосмос» сообщил об успешной стыковке корабля «Союз МС-24» к МКС
  • © РИА Новости / Евгений Филиппов

«Есть успешная стыковка!» — говорится в заявлении.

Отмечается, что корабль пристыковался к модулю «Рассвет» российского сегмента МКС в 21:53 мск.

Ракета стартовала с космодрома Байконур в 18:44 мск.

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