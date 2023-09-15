Ракета-носитель «Союз-2.1а» вывела на орбиту корабль «Союз МС-24»
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат», стартовавшая с космодрома Байконур, вывела на орбиту корабль «Союз МС-24».
- РИА Новости
Трансляцию ведёт «Роскосмос ТВ».
В состав экипажа корабля «Союз МС-24» вошли космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, а также астронавт NASA Лорал О'Хара.
Ракета стартовала с космодрома Байконур в 18:44 мск.
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