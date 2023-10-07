Узнать больше

В США на орбиту запустили ракету с прототипами спутников Amazon

Короткая ссылка
В США сообщили о старте ракеты Atlas V с двумя прототипами интернет-спутников компании Amazon.

«Этот запуск является первым шагом в реализации инициативы Amazon по предоставлению быстрых и доступных широкополосных услуг необслуживаемым и недостаточно обслуживаемым сообществам по всему миру», — заявил вице-президент United Launch Alliance по правительственным и коммерческим программам Гэри Венц.

Компания — разработчик носителя ULА уточнила, что запуск ракеты был осуществлён с мыса Канаверал во Флориде.

Ранее сообщалось, что компания SpaceX предпринимателя Илона Маска будет сотрудничать с панафриканской технологической компанией Jumia Technologies, которая будет продавать её услуги спутниковой широкополосной связи сети Starlink в 11 странах Африки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить