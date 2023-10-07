В США на орбиту запустили ракету с прототипами спутников Amazon

В США сообщили о старте ракеты Atlas V с двумя прототипами интернет-спутников компании Amazon.

«Этот запуск является первым шагом в реализации инициативы Amazon по предоставлению быстрых и доступных широкополосных услуг необслуживаемым и недостаточно обслуживаемым сообществам по всему миру», — заявил вице-президент United Launch Alliance по правительственным и коммерческим программам Гэри Венц.

Компания — разработчик носителя ULА уточнила, что запуск ракеты был осуществлён с мыса Канаверал во Флориде.

Ранее сообщалось, что компания SpaceX предпринимателя Илона Маска будет сотрудничать с панафриканской технологической компанией Jumia Technologies, которая будет продавать её услуги спутниковой широкополосной связи сети Starlink в 11 странах Африки.