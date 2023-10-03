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В России разработали новую методику определения коррозийного повреждения металла

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Тольяттинский госуниверситет (ТГУ) предложил новую, более эффективную методику определения коррозионной повреждаемости металлических изделий.
В России разработали новую методику определения коррозийного повреждения металла
  • Gettyimages.ru

Новая методика оценки общей скорости коррозии не уступает методам, утверждённым по ГОСТу, при этом она способна количественно оценить наиболее опасную, локальную коррозию, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Минобрнауки.

Кроме того, доказано, что благодаря разработанной методике стало возможным оценить скорость коррозии спустя 21-е сутки испытаний, в то время как массовый метод зарегистрировал потерю массы только спустя 200 суток. Таким образом, новый метод по скорости в десять раз превышает общепринятый.

В основе метода — анализ и обработка 3D-снимков поверхности образцов после коррозионных испытаний.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что участники Московского инновационного кластера (МИК) получили около 16 тыс. патентов на свои изобретения в 2022 году. А с начала текущего года число патентов уже выросло на 23,8% и превысило 19,8 тыс.

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