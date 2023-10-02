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Глава «Роскосмоса» заявил, что судьбу МКС после 2028 года определит её состояние

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Возможность продления работы Международной космической станции (МКС) после 2028 года будет зависеть от её технического состояния. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.
Глава «Роскосмоса» заявил, что судьбу МКС после 2028 года определит её состояние
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«Мы действительно продлили наше участие в международном проекте МКС до 2028 года. Дальнейшее участие будет определяться техническим состоянием этой станции», — приводит РИА Новости его слова.

Борисов подчеркнул, что в случае принятия решения о прекращении использования станции страны-участницы проведут корректный свод объекта с орбиты.

Ранее сообщалось, что «Роскосмос» и NASA готовят дополнительное соглашение о перекрёстных полётах на МКС.

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