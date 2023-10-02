Глава «Роскосмоса» заявил, что судьбу МКС после 2028 года определит её состояние
- Gettyimages.ru
- © dima_zel
«Мы действительно продлили наше участие в международном проекте МКС до 2028 года. Дальнейшее участие будет определяться техническим состоянием этой станции», — приводит РИА Новости его слова.
Борисов подчеркнул, что в случае принятия решения о прекращении использования станции страны-участницы проведут корректный свод объекта с орбиты.
Ранее сообщалось, что «Роскосмос» и NASA готовят дополнительное соглашение о перекрёстных полётах на МКС.