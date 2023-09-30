Узнать больше

Учёный заявил об ухудшении всех глобальных экологических характеристик

Короткая ссылка
Все глобальные показатели в сфере экологии, кроме проблемы озоновых дыр, ухудшаются, заявил российский учёный, научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.
Учёный заявил об ухудшении всех глобальных экологических характеристик
  • Gettyimages.ru

«Абсолютно все глобальные экологические характеристики ухудшаются, кроме только тех, это единственное исключение, которые характеризует состояние озонового слоя», — приводит РИА Новости слова Данилова-Данильяна на Алтайском экономическом форуме «Нить природы».

Он отметил, что ситуация с озоновым слоем улучшается после принятия Монреальского протокола и реализации заложенных в нём обязательств.

Учёный добавил, что в мире растёт концентрация парниковых газов в атмосфере, сокращается площадь лесов, продолжается химическое отравление почв.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что глобальное потепление остаётся единственной реальной угрозой для человечества.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить