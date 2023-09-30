Учёный заявил об ухудшении всех глобальных экологических характеристик

Все глобальные показатели в сфере экологии, кроме проблемы озоновых дыр, ухудшаются, заявил российский учёный, научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.

«Абсолютно все глобальные экологические характеристики ухудшаются, кроме только тех, это единственное исключение, которые характеризует состояние озонового слоя», — приводит РИА Новости слова Данилова-Данильяна на Алтайском экономическом форуме «Нить природы».

Он отметил, что ситуация с озоновым слоем улучшается после принятия Монреальского протокола и реализации заложенных в нём обязательств.

Учёный добавил, что в мире растёт концентрация парниковых газов в атмосфере, сокращается площадь лесов, продолжается химическое отравление почв.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что глобальное потепление остаётся единственной реальной угрозой для человечества.