Генсек ООН призвал мир отказаться от угля к 2040 году

Генсек ООН Антониу Гутерреш на открытии общеполитических дебатов 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН призвал мир отказаться от угля к 2040 году.

«Немедленные шаги включают отказ от угля к 2030 году — для стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития, и к 2040 году — для остального мира», — цитирует его ТАСС.

Гутерреш отметил, что развитые страны должны достичь нулевого уровня выбросов парниковых газов к 2040 году, а развивающиеся экономики — максимально приблизиться к этому уровню к 2050 году.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что глобальное потепление остаётся единственной реальной угрозой для человечества.