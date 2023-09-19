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Генсек ООН призвал мир отказаться от угля к 2040 году

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Генсек ООН Антониу Гутерреш на открытии общеполитических дебатов 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН призвал мир отказаться от угля к 2040 году.
Генсек ООН призвал мир отказаться от угля к 2040 году
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«Немедленные шаги включают отказ от угля к 2030 году — для стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития, и к 2040 году — для остального мира», — цитирует его ТАСС.

Гутерреш отметил, что развитые страны должны достичь нулевого уровня выбросов парниковых газов к 2040 году, а развивающиеся экономики — максимально приблизиться к этому уровню к 2050 году.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что глобальное потепление остаётся единственной реальной угрозой для человечества.

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