В «Роскосмосе» заявили, что экипаж корабля «Союз МС-23» приземлился в Казахстане.

«Сегодня в 14:17 мск спускаемый аппарат корабля «Союз МС-23» с космонавтами Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным, и астронавтом Франциско Рубио, приземлился в районе казахстанского города Жезказган», — говорится в заявлении госкорпорации.

Отмечается, что Прокопьев и Петелин провели в космосе 371 сутки — этой самый длительный полёт по программе МКС.

Ранее в «Роскосмосе» заявили, что корабль «Союз МС-23» отстыковался от Международной космической станции (МКС).