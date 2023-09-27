Корабль «Союз МС-23» отстыковался от МКС

В «Роскосмосе» заявили, что корабль «Союз МС-23» отстыковался от Международной космической станции (МКС).

«Есть расстыковка! В 10:54 мск корабль «Союз МС-23» с экипажем годовой экспедиции отчалил от МКС. На борту — Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Франциско Рубио», — указывается в заявлении госкорпорации.

Уточняется, что включение двигателя «Союза МС-23» на торможение для сведения с орбиты запланировано на 13:24 мск, вход спускаемого аппарата в плотные слои атмосферы ожидается в 13:55 мск, а окончательное приземление — в 14:17 мск.

Ранее на МКС прошла церемония передачи командования станцией.