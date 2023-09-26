На МКС прошла церемония передачи командования станцией

На Международной космической станции (МКС) прошла церемония передачи командования.

Об этом сообщает «Роскосмос».

«Официально завершилась экспедиция МКС-69, и дан старт экспедиции МКС-70, которая продлится до весны 2024 года. На станции даже есть небольшой талисман — «церемониальный» ключ от станции. Сергей Прокопьев передал командование МКС Андреасу Могенсену», — отмечается в заявлении.

Отмечается, что Прокопьев кратко подвёл итоги экспедиции, а Могенсен поблагодарил убывающий экипаж за то, что на станции всё исправно работает и хорошо организовано.

Ранее космонавт Константин Борисов показал, как занимается спортом на борту МКС в условиях невесомости.