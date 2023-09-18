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Академик РАН Габибов стал лауреатом международной премии в области химии

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Академик Российской академии наук Александр Габибов удостоился Международной Арбузовской премии в области фосфорорганической химии. Церемония вручения прошла в Казанском научном центре РАН.

Церемонию посетил заместитель премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов, сообщает «Реальное время».

Александр Габибов — российский учёный, один из ведущих специалистов в области молекулярной биологии, биохимии, биокатализа, внёсший большой вклад в создание «каталитических вакцин», которые способны связывать и разрушать фосфорорганические яды.

Международная Арбузовская премия учреждена в 1997 году президентом Татарстана. Это единственная в мире награда в области химии фосфора.

Ранее сообщалось, что победители Всероссийской премии «За верность науке» примут участие в Конгрессе молодых учёных в Сириусе.

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