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Лауреаты премии «За верность науке» примут участие в Конгрессе молодых учёных

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Победители Всероссийской премии «За верность науке» примут участие в Конгрессе молодых учёных в Сириусе. Подать заявку можно до 12 сентября. Имена лауреатов объявят на церемонии в октябре.
Лауреаты премии «За верность науке» примут участие в Конгрессе молодых учёных
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты».

Конгресс — одно из ключевых событий Десятилетия науки и технологий.

«Поездка на Конгресс молодых учёных для лауреатов премии станет ценным опытом, позволит найти единомышленников, завязать новые знакомства, по-новому взглянуть на свою работу», — заявил замминистра науки и высшего образования России Денис Секиринский.

Премия «За верность науке» предусматривает 14 номинаций, в том числе четыре новые. В частности, добавлены категории «Наставник» и «Наука — миру».

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