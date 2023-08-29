Лауреаты премии «За верность науке» примут участие в Конгрессе молодых учёных
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты».
Конгресс — одно из ключевых событий Десятилетия науки и технологий.
«Поездка на Конгресс молодых учёных для лауреатов премии станет ценным опытом, позволит найти единомышленников, завязать новые знакомства, по-новому взглянуть на свою работу», — заявил замминистра науки и высшего образования России Денис Секиринский.
Премия «За верность науке» предусматривает 14 номинаций, в том числе четыре новые. В частности, добавлены категории «Наставник» и «Наука — миру».