Столичные учёные разработали прототип детекторов для рентгеновского оборудования

Учёные Центра диагностики и телемедицины Депздрава Москвы совместно с университетом науки и технологий «МИСиС» разработали прототип детекторов для рентген- и ПЭТ/КТ-аппаратов.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

На данный момент проводится тестирование прототипа.

Внедрение аппарата позволит сделать лучевые исследования более доступными, а также снизит лучевую нагрузку на пациента.

Детекторы можно будет использовать не только для досмотра и медицинской диагностики, но и для регистрации рентген-лучей в космических орбитальных аппаратах.

Ранее сообщалось, что современный малоинвазивный метод лечения аритмии с осени этого года будут применять врачи-рентгенхирурги НПЦИК (Центра кардиоангиологии) Сеченовского университета Минздрава России. Речь идёт о методе криогенной изоляции устьев лёгочных вен (КИЛВ).