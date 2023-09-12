Столичные учёные разработали прототип детекторов для рентгеновского оборудования
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
На данный момент проводится тестирование прототипа.
Внедрение аппарата позволит сделать лучевые исследования более доступными, а также снизит лучевую нагрузку на пациента.
Детекторы можно будет использовать не только для досмотра и медицинской диагностики, но и для регистрации рентген-лучей в космических орбитальных аппаратах.
Ранее сообщалось, что современный малоинвазивный метод лечения аритмии с осени этого года будут применять врачи-рентгенхирурги НПЦИК (Центра кардиоангиологии) Сеченовского университета Минздрава России. Речь идёт о методе криогенной изоляции устьев лёгочных вен (КИЛВ).