Телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил метан и углекислый газ в атмосфере экзопланеты К2-18b

Орбитальный телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил присутствие метана и углекислого газа в атмосфере экзопланеты К2-18b, сообщает NASA.

«Новое исследование, которое провёл «Джеймс Уэбб» в отношении экзопланеты К2-18b, которая в 8,6 раза больше Земли, выявило наличие содержащих углерод молекул, в том числе метана и углекислого газа», — говорится в сообщении.

По словам учёных, открытие позволяет предположить, что данная планета может иметь богатую водородом атмосферу.

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