Космонавт Кононенко рассказал, как на МКС проводят выходной

Герой России Олег Кононенко рассказал, чем космонавты занимаются в свой выходной на МКС.

«Общаемся с семьями. В субботу или воскресенье нам организуется видеоконференция с близкими. Причём если раньше наши семьи приходили в Центр управления полётами, чтобы поговорить с нами, то сейчас достаточно IP-адресов, планшета, компьютера — и сигнал со станции доставляется прямо домой», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По словам Кононенко, он может разговаривать с родными, когда те находятся в квартире или гуляют по улице. Вместе они смотрят фильмы, ужинают.

«Всё как у обычных людей», — добавил космонавт.

Ранее сообщалось, что командир российского отряда космонавтов Олег Кононенко испытал макет нового российского скафандра для работы на лунной поверхности.