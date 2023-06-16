Космонавт Кононенко испытал макет нового российского скафандра

Командир российского отряда космонавтов Олег Кононенко испытал макет нового российского скафандра для работы на лунной поверхности.

«В Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина (входит в госкорпорацию «Роскосмос») прошли испытания макета нового скафандра, который будет использоваться российскими космонавтами для выходов на лунную поверхность», — указывается на сайте «Роскосмоса».

Научно-производственное предприятие «Звезда» и Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИмаш) совместно создали макет, который был успешно испытан Кононенко на тренажере обезвешивания «Выход-2». Космонавт отметил удобство костюма.

«Проверялась его подвижность и работоспособность. Я выполнял типовые операции: стыковал электрические разъёмы, натягивал лееры, пытался ходить — всё то, что будет делаться на поверхности Луны. Впечатления самые положительные», — заявил командир российского отряда космонавтов.

Заместитель главного конструктора НПП «Звезда» по космическому оборудованию и снаряжению Александр Тюхтин подчеркнул, что макет был разработан для оценки работы шарниров в условиях лунной гравитации.

Ранее начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина Максим Харламов сообщил, что трём кандидатам в космонавты, отобранным в 2021 году, прошедшим общекосмическую подготовку и сдавшим 14 июня экзамен, присвоена квалификация «космонавт-испытатель».