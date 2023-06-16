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Космонавт Кононенко испытал макет нового российского скафандра

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Командир российского отряда космонавтов Олег Кононенко испытал макет нового российского скафандра для работы на лунной поверхности.
Космонавт Кононенко испытал макет нового российского скафандра
  • Gettyimages.ru

«В Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина (входит в госкорпорацию «Роскосмос») прошли испытания макета нового скафандра, который будет использоваться российскими космонавтами для выходов на лунную поверхность», — указывается на сайте «Роскосмоса».

Научно-производственное предприятие «Звезда» и Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИмаш) совместно создали макет, который был успешно испытан Кононенко на тренажере обезвешивания «Выход-2». Космонавт отметил удобство костюма. 

«Проверялась его подвижность и работоспособность. Я выполнял типовые операции: стыковал электрические разъёмы, натягивал лееры, пытался ходить — всё то, что будет делаться на поверхности Луны. Впечатления самые положительные», — заявил командир российского отряда космонавтов.

Заместитель главного конструктора НПП «Звезда» по космическому оборудованию и снаряжению Александр Тюхтин подчеркнул, что макет был разработан для оценки работы шарниров в условиях лунной гравитации.

Ранее начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина Максим Харламов сообщил, что трём кандидатам в космонавты, отобранным в 2021 году, прошедшим общекосмическую подготовку и сдавшим 14 июня экзамен, присвоена квалификация «космонавт-испытатель».

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