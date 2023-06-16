В российский отряд вошли ещё три космонавта
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«По результатам обсуждения результатов подготовки, результатов государственного экзамена Кивиряна Арутюна Арутюновича, Колябина Александра Сергеевича и Тетерятникова Сергея Александровича им присвоена квалификация «космонавт-испытатель», — цитирует РИА Новости Харламова.
По его словам, один из кандидатов Сергей Иртуганов не был допущен главной медицинской комиссией к специальным тренировкам, поэтому вопрос о присвоении ему такой же квалификации не рассматривался.
Последний на сегодняшний день набор в отряд «Роскосмоса» был объявлен в 2019 году.