РИА Новости: «Луна-25» могла рухнуть из-за неисправности измерителя ускорения

Причиной крушения станции «Луна-25» может быть неисправность прибора для измерения ускорения «Биус-Л».

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Собеседник агентства положительно ответил на вопрос, может ли причиной аварии станции быть неисправность данного прибора.

Уточняется, что прибор необходим для определения ориентации космической станции и определения скорости полёта.

25 августа генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что миссию по посадке на Южный полюс Луны можно повторить в 2025—2026 годах.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что падение автоматической станции «Луна-25» является поводом для космической отрасли России учесть ошибки и устранить их в следующий раз.