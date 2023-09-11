Узнать больше

РИА Новости: «Луна-25» могла рухнуть из-за неисправности измерителя ускорения

Короткая ссылка
Причиной крушения станции «Луна-25» может быть неисправность прибора для измерения ускорения «Биус-Л».

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Собеседник агентства положительно ответил на вопрос, может ли причиной аварии станции быть неисправность данного прибора.

Уточняется, что прибор необходим для определения ориентации космической станции и определения скорости полёта.

25 августа генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что миссию по посадке на Южный полюс Луны можно повторить в 2025—2026 годах.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что падение автоматической станции «Луна-25» является поводом для космической отрасли России учесть ошибки и устранить их в следующий раз.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить