Луноход «Чандраян-3» переведён в спящий режим после выполнения задач

Луноход индийской космической миссии «Чандраян-3» выполнил текущие задания, после чего был переведён в спящий режим, сообщает Индийская организация космических исследований.

«Луноход выполнил свои задачи. Теперь он безопасно припаркован и переведён в спящий режим», — приводит РИА Новости сообщение организации в соцсети X.

Отмечается, что спящий режим продлится до 22 сентября, приёмник солнечной энергии останется включённым.

В случае успешного пробуждения аппарат продолжит выполнение задач, в противном случае он останется на Луне в качестве «лунного посла Индии».

23 августа Индия успешно посадила космический аппарат на южном полюсе Луны.

Позднее российская госкорпорация «Роскосмос» поздравила Индию с успешным прилунением аппарата «Чандраян-3».