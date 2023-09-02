Луноход «Чандраян-3» переведён в спящий режим после выполнения задач
«Луноход выполнил свои задачи. Теперь он безопасно припаркован и переведён в спящий режим», — приводит РИА Новости сообщение организации в соцсети X.
Отмечается, что спящий режим продлится до 22 сентября, приёмник солнечной энергии останется включённым.
В случае успешного пробуждения аппарат продолжит выполнение задач, в противном случае он останется на Луне в качестве «лунного посла Индии».
23 августа Индия успешно посадила космический аппарат на южном полюсе Луны.
Позднее российская госкорпорация «Роскосмос» поздравила Индию с успешным прилунением аппарата «Чандраян-3».