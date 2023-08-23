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«Роскосмос» поздравил Индию с успешным прилунением аппарата «Чандраян-3»

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Российская госкорпорация «Роскосмос» поздравила Индию с успешным прилунением аппарата «Чандраян-3».
«Роскосмос» поздравил Индию с успешным прилунением аппарата «Чандраян-3»
  • РИА Новости

Сообщение опубликовано в Telegram-канале «Роскосмоса». 

«Госкорпорация «Роскосмос» поздравляет индийских коллег с успешным прилунением аппарата «Чандраян-3», — отмечается в заявлении.

В корпорации добавили, что исследования спутника Земли являются важными для всего человечества, поскольку в будущем Луна может стать площадкой для освоения дальнего космоса.

23 августа Индия успешно посадила космический аппарат на Южном полюсе Луны.

По словам премьер-министра Индии Нарендры Моди, успешная посадка аппарата на Луну поможет космическим миссиям других стран.

Посол России в Индии Денис Алипов назвал посадку аппарата миссии «Чандраян-3» на Луну историческим триумфом.

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