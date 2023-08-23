Узнать больше

Российский посол поздравил Индию с посадкой аппарата на Луну

Короткая ссылка
Посол России в Индии Денис Алипов назвал посадку аппарата миссии «Чандраян-3» на Луну историческим триумфом.
Российский посол поздравил Индию с посадкой аппарата на Луну
  • AP

«Поздравляю, Индия! Исторический триумф, когда «Чандраян-3» безупречно приземляется на Южном полюсе Луны!» — написал он в соцсети X (ранее Twitter).

Алипов добавил, что стремление человечества к освоению космоса делает колоссальный шаг вперёд.

23 августа Индия успешно посадила космический аппарат на Южном полюсе Луны.

По словам премьер-министра Индии Нарендры Моди, успешная посадка аппарата на Луну поможет космическим миссиям других стран.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить