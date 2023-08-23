Российский посол поздравил Индию с посадкой аппарата на Луну
- AP
«Поздравляю, Индия! Исторический триумф, когда «Чандраян-3» безупречно приземляется на Южном полюсе Луны!» — написал он в соцсети X (ранее Twitter).
Алипов добавил, что стремление человечества к освоению космоса делает колоссальный шаг вперёд.
23 августа Индия успешно посадила космический аппарат на Южном полюсе Луны.
По словам премьер-министра Индии Нарендры Моди, успешная посадка аппарата на Луну поможет космическим миссиям других стран.