Российский посол поздравил Индию с посадкой аппарата на Луну

Посол России в Индии Денис Алипов назвал посадку аппарата миссии «Чандраян-3» на Луну историческим триумфом.

«Поздравляю, Индия! Исторический триумф, когда «Чандраян-3» безупречно приземляется на Южном полюсе Луны!» — написал он в соцсети X (ранее Twitter).

Алипов добавил, что стремление человечества к освоению космоса делает колоссальный шаг вперёд.

23 августа Индия успешно посадила космический аппарат на Южном полюсе Луны.

По словам премьер-министра Индии Нарендры Моди, успешная посадка аппарата на Луну поможет космическим миссиям других стран.