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Китайские студенты приняли участие в научной конференции на Ямале

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Восемь студентов из Яньаньского университета и Института геохимии Академии наук Китая в Гуанчжоу посетили ­­Ямало-Ненецкий автономный округ и приняли участие во Всероссийской научной конференции «Мерзлотные почвы в антропоцене», которая состоялась в Салехарде 20—26 августа.
Китайские студенты приняли участие в научной конференции на Ямале
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Ямал 1» со ссылкой на департамент внешних связей ЯНАО.

Всего в конференции участвовали 150 учёных, студентов и аспирантов.

«Эксперты пришли к выводу, что Ямал обладает большим потенциалом для развития сотрудничества с ведущими университетами России в области научно-образовательных программ. Это позволит привлечь квалифицированных специалистов и учёных в регион», — говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что новый пункт наблюдения за состоянием многолетней мерзлоты открыли у метеостанции Полуй в Приуральском районе (ЯНАО). Скважину пробурили сотрудники Научного центра изучения Арктики.

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