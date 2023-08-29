Китайские студенты приняли участие в научной конференции на Ямале
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Об этом сообщает «Ямал 1» со ссылкой на департамент внешних связей ЯНАО.
Всего в конференции участвовали 150 учёных, студентов и аспирантов.
«Эксперты пришли к выводу, что Ямал обладает большим потенциалом для развития сотрудничества с ведущими университетами России в области научно-образовательных программ. Это позволит привлечь квалифицированных специалистов и учёных в регион», — говорится в пресс-релизе.
Ранее сообщалось, что новый пункт наблюдения за состоянием многолетней мерзлоты открыли у метеостанции Полуй в Приуральском районе (ЯНАО). Скважину пробурили сотрудники Научного центра изучения Арктики.