В «Роскосмосе» сообщили, что МКС уклонилась от космического мусора
- РИА Новости
Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос».
«Орбита Международной космической станции была скорректирована с помощью двигателей российского служебного модуля «Звезда» для уклонения от возможного столкновения с космическим мусором», — говорится в сообщении.
Уточняется, что манёвр уклонения не повлияет на стыковку транспортного грузового корабля «Прогресс МС-24» с МКС.
Ранее российская госкорпорация «Роскосмос» поздравила Индию с успешным прилунением аппарата «Чандраян-3».