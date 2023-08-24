В «Роскосмосе» сообщили, что МКС уклонилась от космического мусора

Международная космическая станция уклонилась от космического мусора.

Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

«Орбита Международной космической станции была скорректирована с помощью двигателей российского служебного модуля «Звезда» для уклонения от возможного столкновения с космическим мусором», — говорится в сообщении.

Уточняется, что манёвр уклонения не повлияет на стыковку транспортного грузового корабля «Прогресс МС-24» с МКС.

Ранее российская госкорпорация «Роскосмос» поздравила Индию с успешным прилунением аппарата «Чандраян-3».