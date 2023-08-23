Премьер Индии Моди предложил создать консорциум космических исследований БРИКС
- AP
Об этом Моди сказал в ходе саммита лидеров объединения.
«Мы можем подумать о создании полноценного консорциума по исследованию космоса в таких областях, как космические исследования и мониторинг погоды», — отметил он.
Как отметил премьер, создание консорциума приведёт к ещё большему расширению сотрудничества стран в рамках БРИКС.
В июле российская сторона предложила БРИКС создать отдельный специализированный модуль для российской орбитальной станции.