Премьер Индии Моди предложил создать консорциум космических исследований БРИКС

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выступил с инициативой создания консорциума космических исследований стран БРИКС.

Об этом Моди сказал в ходе саммита лидеров объединения.

«Мы можем подумать о создании полноценного консорциума по исследованию космоса в таких областях, как космические исследования и мониторинг погоды», — отметил он.

Как отметил премьер, создание консорциума приведёт к ещё большему расширению сотрудничества стран в рамках БРИКС.

В июле российская сторона предложила БРИКС создать отдельный специализированный модуль для российской орбитальной станции.