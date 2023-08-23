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Премьер Индии Моди предложил создать консорциум космических исследований БРИКС

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди выступил с инициативой создания консорциума космических исследований стран БРИКС.
Премьер Индии Моди предложил создать консорциум космических исследований БРИКС
  • AP

Об этом Моди сказал в ходе саммита лидеров объединения.

«Мы можем подумать о создании полноценного консорциума по исследованию космоса в таких областях, как космические исследования и мониторинг погоды», — отметил он.

Как отметил премьер, создание консорциума приведёт к ещё большему расширению сотрудничества стран в рамках БРИКС.

В июле российская сторона предложила БРИКС создать отдельный специализированный модуль для российской орбитальной станции.

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