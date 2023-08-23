Исследование: тяжёлой форме COVID-19 больше подвержены водители автобусов

Во время пандемии коронавируса водители автобусов чаще были подвержены риску госпитализации из-за тяжёлой формы COVID-19 по сравнению с теми, кто не имел тесного контакта с другими людьми.