Исследование: тяжёлой форме COVID-19 больше подвержены водители автобусов
Об этом сообщает Aftonbladet со ссылкой на исследование Гётеборгского университета.
Согласно имеющимся данным, представители других профессиональных групп, часто контактирующих с людьми, например сотрудники развлекательных центров и медсёстры, также подвергаются повышенному риску.
Ранее в британском Агентстве по здравоохранению сообщили об обнаружении в Великобритании нового варианта коронавируса BA.2.86, отличающегося большим числом мутаций.