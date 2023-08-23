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Исследование: тяжёлой форме COVID-19 больше подвержены водители автобусов

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Во время пандемии коронавируса водители автобусов чаще были подвержены риску госпитализации из-за тяжёлой формы COVID-19 по сравнению с теми, кто не имел тесного контакта с другими людьми.

Об этом сообщает Aftonbladet со ссылкой на исследование Гётеборгского университета.

Согласно имеющимся данным, представители других профессиональных групп, часто контактирующих с людьми, например сотрудники развлекательных центров и медсёстры, также подвергаются повышенному риску.

Ранее в британском Агентстве по здравоохранению сообщили об обнаружении в Великобритании нового варианта коронавируса BA.2.86, отличающегося большим числом мутаций.

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