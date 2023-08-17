В Тюменской области археологи рассказали о найденном городище позднего Средневековья

Археолог Светлана Берлина из Тюменского научного центра рассказала о татарском городище позднего Средневековья, которое было найдено в районе деревни Чёрная речка.

Об этом сообщает URA.RU.

«Мы просто ахнули, когда пришли весной для осмотра, потому что очень большие, мощные фортификации. Из архивных материалов и по размерам фортификаций было ясно, что это городище позднего Средневековья. Таких памятников археологических на нашей территории не так много», — рассказала специалист.

Она отметила, что находку можно поставить в один ряд с такими известными объектами, как городища Искер или Кучум-гора.

Археологи обнаружили различные инструменты, кости, посуду, керамику, а также уголь, благодаря которому удастся установить дату, когда там поселились люди.

Ранее сообщалось, что в акватории Беседи в деревне Светиловичи Ветковского района Белоруссии водолазы МЧС обнаружили останки, предположительно, мамонта.