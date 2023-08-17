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Первый пуск ракеты-носителя «Союз-5» состоится в декабре 2025 года

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Первый пуск ракеты-носителя «Союз-5», разработкой которой занимается ракетно-космический центр «Прогресс», пройдёт в декабре 2025 года.
Первый пуск ракеты-носителя «Союз-5» состоится в декабре 2025 года
  • РИА Новости

Об этом сообщили премьер-министру России Михаилу Мишустину в АО «РКЦ «Прогресс» в Самаре, передаёт ТАСС.

Мишустин осмотрел цех сборки и испытаний «Союза-5», а затем сотрудники предприятия представили данные о перспективах развития центра.

Согласно представленной информации, создание ракеты-носителя завершится к 25 ноября 2025 года, в августе закончится монтаж оборудования на Байконуре, а 24 декабря 2025 года запланирован пуск №1 КРК «Союз-5».

11 августа сообщалось, что ракета-носитель «Союз-2.1б» вывела на орбиту первую в современной истории России межпланетную автоматическую станцию «Луна-25».

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