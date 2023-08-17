Первый пуск ракеты-носителя «Союз-5» состоится в декабре 2025 года
- РИА Новости
Об этом сообщили премьер-министру России Михаилу Мишустину в АО «РКЦ «Прогресс» в Самаре, передаёт ТАСС.
Мишустин осмотрел цех сборки и испытаний «Союза-5», а затем сотрудники предприятия представили данные о перспективах развития центра.
Согласно представленной информации, создание ракеты-носителя завершится к 25 ноября 2025 года, в августе закончится монтаж оборудования на Байконуре, а 24 декабря 2025 года запланирован пуск №1 КРК «Союз-5».
11 августа сообщалось, что ракета-носитель «Союз-2.1б» вывела на орбиту первую в современной истории России межпланетную автоматическую станцию «Луна-25».