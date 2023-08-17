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NASA: космонавт Федяев вернётся с МКС на Землю в сентябре

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Согласно сообщению NASA, космонавт «Роскосмоса» Андрей Федяев вернётся с Международной космической станции (МКС) на Землю в сентябре этого года.
NASA: космонавт Федяев вернётся с МКС на Землю в сентябре
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает пресс-служба «Роскосмоса» в Telegram.

«Его приводнение ожидается возле побережья штата Флорида (США)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Андрей Федяев вместе с астронавтами NASA Стивеном Боуэном и Вуди Хобургом, а также астронавтом из ОАЭ Султаном аль-Нейади работает на МКС с марта текущего года.

Ранее стало известно, что космонавты основного и дублирующего экипажей «Союза МС-24» Олег Кононенко, Николай Чуб и Алексей Овчинин признаны годными к космическому полёту.

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