NASA: космонавт Федяев вернётся с МКС на Землю в сентябре
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Об этом сообщает пресс-служба «Роскосмоса» в Telegram.
«Его приводнение ожидается возле побережья штата Флорида (США)», — говорится в сообщении.
Уточняется, что Андрей Федяев вместе с астронавтами NASA Стивеном Боуэном и Вуди Хобургом, а также астронавтом из ОАЭ Султаном аль-Нейади работает на МКС с марта текущего года.
Ранее стало известно, что космонавты основного и дублирующего экипажей «Союза МС-24» Олег Кононенко, Николай Чуб и Алексей Овчинин признаны годными к космическому полёту.