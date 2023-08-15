«Роскосмос»: Кононенко, Чуб и Овчинин признаны годными к космическому полёту

Космонавты основного и дублирующего экипажей «Союза МС-24» Олег Кононенко, Николай Чуб и Алексей Овчинин признаны годными к космическому полёту.

Об этом говорится в Telegram-канале госкорпорации «Роскосмос».

Отмечается, что во вторник, 15 августа, состоялось заседание Главной медицинской комиссии ЦПК, которая проанализировала данные космонавтов.

«Олег Кононенко, Николай Чуб и Алексей Овчинин признаны годными к космическому полёту!» — говорится в заголовке сообщения.

Ранее главная медкомиссия рекомендовала вывести космонавта «Роскосмоса» Олега Платонова из состава дублёров «Союза МС-24», а также длительных экспедиций на МКС.