«Роскосмос»: Кононенко, Чуб и Овчинин признаны годными к космическому полёту
- РИА Новости
- © Сергей Савостьянов
Об этом говорится в Telegram-канале госкорпорации «Роскосмос».
Отмечается, что во вторник, 15 августа, состоялось заседание Главной медицинской комиссии ЦПК, которая проанализировала данные космонавтов.
«Олег Кононенко, Николай Чуб и Алексей Овчинин признаны годными к космическому полёту!» — говорится в заголовке сообщения.
Ранее главная медкомиссия рекомендовала вывести космонавта «Роскосмоса» Олега Платонова из состава дублёров «Союза МС-24», а также длительных экспедиций на МКС.