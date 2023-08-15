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«Роскосмос»: Кононенко, Чуб и Овчинин признаны годными к космическому полёту

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Космонавты основного и дублирующего экипажей «Союза МС-24» Олег Кононенко, Николай Чуб и Алексей Овчинин признаны годными к космическому полёту.
«Роскосмос»: Кононенко, Чуб и Овчинин признаны годными к космическому полёту
  • РИА Новости
  • © Сергей Савостьянов

Об этом говорится в Telegram-канале госкорпорации «Роскосмос».

Отмечается, что во вторник, 15 августа, состоялось заседание Главной медицинской комиссии ЦПК, которая проанализировала данные космонавтов.

«Олег Кононенко, Николай Чуб и Алексей Овчинин признаны годными к космическому полёту!» — говорится в заголовке сообщения.

Ранее главная медкомиссия рекомендовала вывести космонавта «Роскосмоса» Олега Платонова из состава дублёров «Союза МС-24», а также длительных экспедиций на МКС.

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