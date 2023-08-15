Медкомиссия рекомендовала вывести космонавта Платонова из состава дублёров «Союза МС-24»

Главная медкомиссия рекомендовала вывести космонавта «Роскосмоса» Олега Платонова из состава дублёров «Союза МС-24», а также длительных экспедиций на МКС.

Об этом говорится в сообщении госкорпорации.

Отмечается, что в состав основного экипажа вошли Олег Кононенко, Николай Чуб и Лорал О’Хара. Дублирующий состав — Алексей Овчинин и Трейси Дайсон.

Ранее «Роскосмос» определил составы экипажей для подготовки к полётам на МКС осенью 2023 и весной 2024 года.

Основной экипаж 70-й и 71-й длительных экспедиций отправится на МКС в сентябре 2023 года на корабле «Союз МС-24».