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Медкомиссия рекомендовала вывести космонавта Платонова из состава дублёров «Союза МС-24»

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Главная медкомиссия рекомендовала вывести космонавта «Роскосмоса» Олега Платонова из состава дублёров «Союза МС-24», а также длительных экспедиций на МКС.
Медкомиссия рекомендовала вывести космонавта Платонова из состава дублёров «Союза МС-24»
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

Об этом говорится в сообщении госкорпорации.

Отмечается, что в состав основного экипажа вошли Олег Кононенко, Николай Чуб и Лорал О’Хара. Дублирующий состав — Алексей Овчинин и Трейси Дайсон.

Ранее «Роскосмос» определил составы экипажей для подготовки к полётам на МКС осенью 2023 и весной 2024 года. 

Основной экипаж 70-й и 71-й длительных экспедиций отправится на МКС в сентябре 2023 года на корабле «Союз МС-24».

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