Корабль «Союз МС-24» успешно прошёл контроль герметичности систем

Корабль «Союз МС-24» успешно прошёл автоматизированный контроль герметичности отсеков и бортовых систем в наземных условиях. Уточняется, что корабль был отправлен на рабочее место для дальнейшей подготовки.

Об этом сообщает пресс-служба «Роскосмоса» в Telegram.

«В ближайшие дни специалисты проверят функционирование автоматики комбинированной двигательной установки и системы исполнительных органов спуска», — говорится в сообщении.

Ранее «Роскосмос» определил составы экипажей для подготовки к полётам на МКС осенью 2023 года и весной 2024 года.

Основной экипаж 70-й и 71-й длительных экспедиций отправится на МКС в сентябре 2023 года на корабле «Союз МС-24».